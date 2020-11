Lazio vince in trasferta: 4-3 sul Torino

La Lazio ha battuto in trasferta il Torino 4-3 nell'incontro valido per la sesta giornata di Serie A. Biancocelesti in vantaggio con Pereira al 15', rimonta dei granata con i gol di Bremer (19') e il rigore trasformato da Belotti (24'). Nella ripresa momentaneo pareggio di Milinkovic-Savic (49') e Toro di nuovo avanti con Lukic all'87'. In pieno recupero, la clamorosa rimonta della Lazio con il rigore di Immobile (95') e il gol di Caicedo (98').

