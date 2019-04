Lazio, Tare: "Netto il rigore su Milinkovic"

Lazio furiosa con l'arbitro Rocchi al termine della gara persa 1-0 a San Siro con il Milan. Il match deciso da un rigore di Kessie al 79mo. I biancocelesti protestano per un fallo in aerea su Milinkovic nel finale, espulso in precedenza mister Inzaghi. "Rigore netto, la partita decisa dagli episodi", si sfoga il ds della Lazio, Igli Tare.