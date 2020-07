Lazio, Leiva: nuova operazione al ginocchio. Sbagliato primo intervento?

Lucas Leiva sta diventando un caso. Il centrocampista brasiliano della Lazio dovrebbe sottoporsi a un altro intervento chirurgico, probabilmente in Brasile, per cercare di uscire fuori da una situazione che ormai da mesi gli impedisce di scendere in campo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Leiva ha subìto un intervento chirurgico ai primi di aprile per l'asportazione di un menisco ma, una volta rientrato in gruppo, sono iniziati i problemi.

Il ginocchio non 'tiene' e si gonfia appena il centrocampista forza, tanto che è stato fermato e sostanzialmente sfilato dalla lista dei disponibili di Simone Inzaghi. Di qui la necessità di una nuova operazione con il sospetto che la prima, effettuata dal professor Adriani, non sia riuscita. Oppure che, ipotizza la Gazzetta dello Sport, non sia stato rispettato il protocollo riabilitativo. Resta il fatto, conclude il quotidiano milanese, che Inzaghi ha perso un giocatore imprescindibile.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata