Lazio, l'abbraccio dei tifosi dopo l'impresa di San Siro

Grande accoglienza per la Lazio, dopo la vittoriosa trasferta di Coppa Italia contro il Milan. Il successo per 1-0 di San Siro, firmato Correa, ha consentito alla squadra di Simone Inzaghi di qualificarsi per la finale. Alcuni tifosi hanno aspettato la squadra a Fiumicino, chiedendo selfie e autografi. I più cercati, oltre al tecnico, Acerbi, Immobile e proprio il match winner di mercoledì sera.