Lazio, Inzaghi: "Vittoria strameritata, doveva essere più larga"

(LaPresse) “È stata una vittoria strameritata, che doveva essere più larga. Onore a questi ragazzi che hanno fatto una grande gara di personalità e di gruppo". Così Simone Inzaghi commenta la vittoria di mercoledì in Coppa Italia contro il Milan per 0-1, che ha fatto guadagnare alla Lazio "la terza finale in tre anni”. Molto soddisfatto quindi il tecnico biancoceleste, che aggiunge: “Probabilmente avremmo dovuto far gol anche durante il primo tempo, però siamo stati bravi, concentrati, lucidi. Abbiamo giocato molto bene a calcio, in uno stadio fantastico, con una cornice di pubblico che senz’altro ha aiutato i giocatori in campo”.