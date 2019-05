Lazio, Inzaghi: "Serata indimenticabile. A volte sono stato criticato gratuitamente"

Si toglie anche qualche sassolino Simone Inzaghi dopo aver esultato per la vittoria in Coppa Italia della sua Lazio arrivata dopo aver sconfitto per 2-0 l'Atalanta. "Sono qui dal 1999 e sto benissimo. Quando si fa l'allenatore ci possono essere dei momenti meno belli magari pensavo di essere un po' più preservato visto che sono qui da 20 anni. Sono stato criticato a volte giustamente a volte gratuitamente", ha spiegato il tecnico dei biancocelesti che poi ha aggiunto: "Io mi porterò questa serata per sempre. È una serata indimenticabile".