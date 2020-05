Lazio, Inzaghi: "Ho trovato i giocatori in difficoltà"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a 'Che tempo che fa' dello stato di forma dei suoi giocatori in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A. "Li ho ritrovati con grandissima voglia di ripartire ma devo ammettere che erano un po' in difficoltà. Insomma, rimanere fermi per 60 giorni, li ho trovati in difficoltà ma me lo aspettavo. Adesso dopo questi 20 giorni sono un pochino migliorati, ci vorrà però un altro po' di tempo", ha detto Inzaghi. "Ingrassati? Neanche tanto, ma loro erano abituati a stare fermi massimo tre settimane e mezzo, tutti questi giorni invece sono un problema per tutti", ha concluso l’allenatore biancoceleste.