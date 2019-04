Lazio, Inzaghi: "Crediamo nel traguardo Champions"

"Sono tre punti importantissimi per noi, che muovono la nostra classifica". Così l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi al termine della partita di campionato vinta 2-1 in casa della Sampdoria. “Se crediamo ancora nel traguardo Champions? Senz’altro. Mancano quattro partite, dodici punti. C’è tempo e spazio per tutto”.