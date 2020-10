Lazio, Inzaghi: "Con Bruges dobbiamo andare oltre l'emergenza"

"E' una vigilia diversa rispetto alle altre, ma dobbiamo andare a fare una gara importante contro una squadra che ha vinto la prima gara come noi. Dobbiamo andare oltre l'emergenza, che colpisce tutti". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Bruges, segnata dalle molte assenze in casa biancoceleste tra infortuni e tamponi. Immobile, Luis Alberto, Lazzari, e Djavan Anderson. "Cosa mi preoccupa? Il problema principale sarà non poter fare rotazione, bisognerà fare di necessità virtù, avrò pochissimi cambi. Abbiamo giocato tre giorni fa con il Bologna. Ma questo è il momento, bisogna andare avanti", ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. "Dobbiamo dare seguito all'ottimo esordio con il Dortmund. Domani sarà una gara complicata. Loro sono una squadra fisica, con un ottimo centrocampo. Servirà una partita molto intensa, in Europa sappiamo che i ritmi sono alti, dovremo cercare di portare a casa un risultato positivo". "Muriqi titolare? In attacco ho lui, Caicedo e Correa, due inizieranno e l'altro andrà in panchina", ha concluso.

