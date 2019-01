Lazio, Immobile: "Contro la Juve serve personalità"

"In queste partite bisogna avere personalità". Ciro Immobile suona la carica in vista della super sfida di campionato di domenica sera tra Lazio e Juventus. "Quando giochi in uno stadio così importante, contro una squadra importante, è ovvio che devi dare qualcosa in più", ha detto l'attaccante biancoceleste a margine dell'incontro con gli studenti dell'Istituto San Giovanni Evangelista di Roma. "Sicuramente avremo tanta gente che verrà a sostenerci e questo deve rappresentare una spinta in più", ha aggiunto Immobile.