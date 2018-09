Accorcia Zelaya. Lazio-Apollon 2-1 | Live

14' Luis Alberto (L), 81' Immobile (L), 88' Zelaya (A)

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj (61' Leiva), Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto (62' Immobile); Caicedo. All: S. Inzaghi

Apollon Limassol (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Yuste, Roberge, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou (46' Markovic); Schembri, Pereyra (69' Zelaya), Papoulis; Maglica (46' Carayol). All: Avgousti

Ammoniti: 21' Yuste (A), 58' Badelj (L)

Arbitro: Aghayev (Azerbaigian).

88' ZELAYA! L'Apollon accorcia il risultato. Ci sarà ancora da soffrire.

81' IMMOBILE! LA LAZIO RADDOPPIA DA CALCIO DI RIGORE! Risultato in cassaforte per i biancocelesti.

72' SCHEMBRI! Apollon vicino al vantaggio. Il centrocampista spizza di testa vincendo il duello con Durmisi e fa tremare l'Olimpico.

66' POPULIS! Colpo di testa da calcio di punizione: palla fuori di un soffio.

62' Doppio cambio Lazio: fuori L. Alberto e Badelj, dentro Immobile e Leiva.

55'Milinkovic crossa al centro, ma i compagni non lo capiscono.

48' Pereyra ci prova, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

46' SI RIPARTE!

Primo tempo

45' | #LazioApollon 1-0 HT!



⏸️ Doppio fischio del direttore di gara, si chiude la prima frazione di gioco: siamo avanti al break grazie a @10_luisalberto!!!!! pic.twitter.com/ww1RP8QZjz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 20 settembre 2018

45' Finisce qui il primo tempo! Lazio-Apollon 1-0.

39' Pereyra prova a inserirsi in area, Acerbi ferma la palla e lancia in contropiede i suoi

35' MILINKOVIC! Tiro del serbo, buona parata di Bruno Vale.

30' Gioca solo la Lazio, Apollon bloccato nel gioco.

23' Caicedo vicino al gol! Tocco di Milinkovic per l'attaccante che calcia alto sopra la traversa.

14' | #LazioApollon 1-0



GOOOOOOOOOOOOL!!!!!!! LA SBLOCCA @10_luisalberto!!!!!!!!!

Colpo di tacco geniale di @FelipaoCaicedo a disorientare tutta la difesa cipriota poi #MagicLuis a tu per tu con Bruno Vale esplode il destro vincente!!!! pic.twitter.com/BY0ZtZaEAg — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 20 settembre 2018

14' LUIS ALBERTO! LA LAZIO È IN VANTAGGIO! Sponda di Caicedo per il trequartista che trafigge Bruno Vale. Vantaggio biancoceleste.

11' Basta entra in area con un dribbling ma non trova nessuno

6' Fase di studio tra le formazioni, la Lazio prova a fare il gioco. Ma finora si gioca più a centrocampo.

1' SI PARTE! Lazio con la maglia bianca da trasferta, Apollon con la maglia blu.

La Lazio inizia il cammino in Europa League ospitando all'Olimpico l'Apollon Limassol. Una formazione che porta fortuna perchè non è riuscita mai a vincere contro i biancocelesti nei due precedenti in competizioni europee: uno 0-0 a Cipro e un 2-1 casalingo nella fase a gironi dell’Europa League 2013/14. Tre successi e un pareggio il bilancio totale: per i biancocelesti nove gol segnati e solo due subiti.

