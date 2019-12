Lazio-Juve, Sarri: "Loro pericolosi. Sorpasso Inter? Uno stimolo"

"Sono punti pesanti" quelli che la Juve si giocherà sabato sera nella sfida delle 20.45 all'Olimpico contro la Lazio, valida per la 15a giornata di Serie A. "Sono tutte importanti le partite, i punti sono punti. Poi comprendo che è giusto enfatizzare certe gare, ma siamo in un momento della stagione in cui niente è decisivo. E' sicuramente un turno importante come gli altri, con un livello di difficoltà elevato per tutte le squadre di alta classifica", ha aggiunto il tecnico bianconero a proposito della gara che attende anche l'Inter contro la Roma.

"Spero che il sorpasso dell'Inter sia da stimolo e motivazione, avere una squadra davanti potrebbe spingersi a fare tanti punti. Nelle gare post Champions troviamo più difficoltà, forse c'è un calo inconscio di motivazioni. Vedendo l'allenamento sono fiducioso per domani". A proposito della Lazio, Sarri ha detto: "E' una squadra forte, che ha grandissima qualità vicino all'area di rigore. Una squadra estremamente pericolosa e che va tenuta lontana dalla nostra area".

"Mi aspetto un approccio violento da parte loro, vengono da sei vittorie di fila. Ci sarà da reggere questo impatto e venire fuori per prendere in mano la partita", spiega Sarri. "La Lazio è in un momento favorevole e lascia la sensazione di potersi inserire nella lotta al vertice", prosegue il tecnico bianconero. "Il mercato? Io aspetto il rientro di Ramsey e Douglas Costa per provare altre soluzioni, al resto ci pensa la società".

