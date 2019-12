La sorella di Ronaldo attacca Van Dijk: "Frustrato e fuori da realtà"

La battuta di Virgil Van Dijk sull'assenza di Cristiano Ronaldo alla cerimonia del Pallone d'Oro decisamente non è piaciuta alla sorella dell'attaccante portoghese. Il difensore del Liverpool aveva ironizzato a margine del Galà di Parigi durante un'intervista: "Senza CR7 un rivale in meno per il Pallone d’Oro? Perché, è davvero un rivale?”. La risposta, via Instagram, di Katia Aveiro non si è fatta attendere. Ed è stata di quelle infuocate: "Penso che ci siano persone che vivono nella frustrazione! E fuori dalla realtà, senza umiltà", scrive. "Caro Virgil, Cristiano Ronaldo è stato un campione nel Paese in cui giochi da anni ed è stato il miglior marcatore. Ed era più giovane di te".

"E' andato in un altri paesi, dove è diventato il miglior giocatore della storia di un piccolo club. Real Madrid: ti dice qualcosa? Questo club ti ha anche battuto in finale di Champions. Di quei premi, Ronaldo ne ha già cinque. E sempre Ronaldo con i suoi compagni hanno schiacciato i tuoi Orange in finale di Nations League. In uno dei periodi meno vincenti della sua carriera, Cristiano ha vinto ancora più titoli di te. Fantastico, vero? Quanto vincerai titoli che contano davvero, ne riparleremo". "Quando avrai una manciata dei titoli che ha vinto, davvero importanti - conclude la sorella di CR7 - potrai essere in grado di sederti al tavolo con Cristiano. Per me lui è e sarà sempre il miglior giocatore del mondo!"

