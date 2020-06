La serie A è ripartita dopo il coronavirus: Torino-Parma 1-1

La serie A è tornata in campo dopo oltre 3 mesi di stop per la pandemia di coronavirus. Nel primo match, valido per la 25esima giornata, Torino e Parma hanno pareggiato per 1-1. Granata in vantaggio al 15' con Nkoulou che poi si è inginocchiato per rendere omaggio a George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia americana a Minneapolis che ha scatenato le proteste anti razziste in tutto il mondo. La replica dei ducali con la rete di Kucka al 31'. Nella ripresa Belotti si è fatto parare un rigore da Sepe (48').

