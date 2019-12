La Roma sbanca Verona e tiene la scia della Lazio

La Roma di Fonseca mantiene la scia dei cugini della Lazio e continua la sua corsa a un piazzamento in zona Champions League. I giallorossi si sono imposti sul campo della rivelazione Verona per 3-1 nel posticipo domenicale della 14esima di serie A, infilando la seconda vittoria di fila e agganciando il quarto posto in classifica a -2 dai biancocelesti. Le reti di Kluiver e Perotti su rigore nel primo tempo. Nel finale a segno anche Mkhitaryan. Per gli scaligeri il momentaneo pareggio di Faraoni

Ecco il tabellino di HELLAS VERONA-ROMA 1-3

RETI: 17' Kluivert (R), 21' Faraoni (V), 45' rig. Perotti (R), 92' Mkhitaryan (R).

HELLAS VERONA: Silvestri; Rrhamani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Pessina (70' Miguel Veloso), Lazovic; Zaccagni (80' Pazzini), Verre (65' Salcedo); Di Carmine. A disp.: Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Empereur, Adjapong, Vitale, Henderson, Danzi, Stepinski. All. Juric.

ROMA: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Ünder (68' Mkhitaryan), Pellegrini, Kluivert (36' Perotti); Dzeko (85' Fazio). A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Çetin, Florenzi, Spinazzola, Kalinic, Antonucci. All. Fonseca.

Arbitro: Guida.

NOTE: ammoniti Pellegrini (R), Gunter (V), Mancini (R), Diawara (R), Bocchetti (V), Amrabat (V). Ammonito per proteste l'allenatore del Verona Juric.

