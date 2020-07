La Roma batte la Fiorentina e stacca il Milan

I giallorossi blindano il quinto posto in classifica portandosi a +4 dai rossoneri quando mancano due giornate alla fine

La Roma supera 2-1 la Fiorentina nella gara valida per la 36/a giornata di Serie A. Decisiva una doppietta di Veretout, a segno in entrambi i casi, al 45' del primo tempo e al 42' della ripresa, su calcio di rigore. Di Milenkovic al 9' della ripresa la rete del momentaneo 1-1. I giallorossi salgono così a 64 punti, a +4 sul Milan, blindando il quinto posto in classifica. I toscani invece rimangono fermi a 43.

