La Lazio vince la Coppa Italia e le strade di Roma si colorano di biancoceleste

Grande festa a Roma dei tifosi della Lazio dopo la conquista della Coppa Italia. Al fischio finale di Banti che ha sancito la vittoria per 2-0 della squadra di Inzaghi sull'Atalanta, la gente si è riversata per le strade e per i luoghi storici della capitale con bandiere e sciarpe. Anche qualche cane aveva il vessillo biancoceleste. I più coraggiosi si sono tuffati nelle fontane.