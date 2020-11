La Lazio non muore mai, Juve raggiunta al 95' dal solito Caicedo

La Lazio si conferma micidiale nei minuti finali, la Juve di Pirlo dà un altro segnale di poca solidità. All'Olimpico di Roma finisce in parità 1-1 il big match dell'ora di pranzo della settima giornata di serie A. Bianconeri trascinati dal solito Cristiano Ronaldo, autore del gol del vantaggio dopo 15' e di una serie di scorribande che hanno portato i ragazzi di Pirlo più volte vicini al raddoppio: clamoroso il legno colpito dal portoghese nel finale della prima frazione.

Nella ripresa match più equilibrato con la Juventus che sembra in controllo ma che non chiude la partita. Al 76' l'infortunio di Cr7 per un problema alla caviglia poi, proprio nei secondi finali, una grande azione di Correa in area bianconera porta alla rete del definitivo pareggio del solito glaciale Caicedo, al terzo gol consecutivo decisivo nei minuti finali tra campionato e Champions League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata