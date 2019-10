La Juventus non si ferma, Bologna battuto 2-1

La Juventus si rituffa in campionato con una vittoria. Nel primo impegno dopo la sosta per le nazionali, la formazione di Maurizio Sarri riprende la marcia battendo il Bologna 2-1 all'Allianz Stadium, nel terzo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Vantaggio dei bianconeri siglato da Cristiano Ronaldo al 19', pareggio degli emiliani con Danilo al 26'. Nella ripresa la rete della vittoria di Miralem Pjanic al 54'. Juventus pericolosa in più di un'occasione, ma con alcuni interventi decisivi Skorupski evita alla squadra di Sinisa Mihajlovic un passivo più pesante. Nel finale anche qualche brivido anche per Buffon. Il successo permette alla Juventus di salire a 22 punti, a +4 sull'Inter impegnata in casa del Sassuolo nell'anticipo delle 12.30.

