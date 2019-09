La Juventus batte in rimonta il Verona 2-1

La Juventus supera 2-1 l'Hellas Verona in rimonta nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Al vantaggio di Veloso al 21' del primo tempo replicano Ramsey al 31' e Ronaldo al 4' della ripresa. I bianconeri tremano ma alla fine riescono a trovare la vittoria dopo che l'Hellas ha tentato di fare la voce grossa mettendo paura ai ragazzi di Sarri. La Vecchia Signora spezza la striscia di pareggi, dopo Firenze e Madrid, con un successo importante per la classifica: la Juve sale così a 10 punti, momentaneamente in vetta, mentre i veneti restano fermi a 4. Il Brescia vince invece 1-0 in casa dell'Udinese. Decisiva la rete di Romulo al 12' della ripresa. Le rondinelle salgono così a 6 punti, mentre i friulani restano fermi a 3

