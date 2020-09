La Juventus batte 5-0 il Novara, di Cristiano Ronaldo il primo gol ufficiale

Debutto in panchina di Andrea Pirlo: "So che devo vincere, Cr7 pronto per una grande stagione"

Andrea Pirlo debutta con un successo sulla panchina della Juventus. Novara travolto 5-0 in un' amichevole giocata alla Continassa, a segno Cr7, Ramsey, Pjaca e doppietta di Portanova. Domenica prossima l'esordio in campionato contro la Sampdoria.

"Sono soddisfatto, era la prima partita con tutti i giocatori a disposizione. I ragazzi si sono impegnati, un bell'allenamento, questa era la cosa più importante". Lo ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine gara. "La difesa a tre? Stiamo provando diverse soluzioni, anche per vedere i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo ancora 7 giorni per preparare la partita di domenica", ha aggiunto il tecnico bianconero sull'esperimento dei tre difensori nel secondo tempo. Sull'entusiasmo ritrovato in tutto l'ambiente, Pirlo ha detto: "E' la squadra che deve avere entusiasmo, mi sembra che si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro e si divertono. Ma la stagione sarà lunga".

Sulle parole di John Elkann di ieri, sull'obiettivo decimo Scudetto di fila, Pirlo ha dichiarato: "Sono l'allenatore della Juve ed è normale che chi viene qui deve vincere: lo so che devo vincere, lo era da giocatore e lo è anche da allenatore. Ringrazio John Elkann per gli attestati di stima". Capitolo mercato e la ricerca di un nuovo attaccante. "Mi serve il prima possibile, ma il mercato chiude il 4 ottobre e ci sarà tempo per lavorarci", ha detto il tecnico bianconero. Intanto Ronaldo è subito ripartite con un gol. "Sta bene, si muove con disinvoltura come ha dimostrato oggi ed è pronto per fare una grande stagione", ha concluso Pirlo.

