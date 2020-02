La Juve travolge la Fiorentina 3-0 e va a +6

La Juventus rialza la testa dopo il ko di Napoli. I bianconeri superano la Fiorentina nell'anticipo delle 12.30 della 22/a giornata di Serie A. All'Allianz Stadium il 3-0 è firmato da Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta su rigore e dalla rete di De Ligt. I tre punti consentono alla formazione di Maurizio Sarri di salire a 54 punti e di portarsi provvisoriamente a +6 sull'Inter, stasera attesa sul campo dell'Udinese. La Juventus passa in vantaggio al 40' del primo tempo, con il penalty del portoghese, a segno per la nona giornata di fila, assegnato per tocco di mano di Pezzella. Il raddoppio nella ripresa, a dieci minuti dal termine, ancora con un rigore di CR7: punito un intervento di Ceccherini su Bentancur. Nel recupero arriva anche il gol di testa di De Ligt (91'). Prima sconfitta in campionato della gestione Iachini.

