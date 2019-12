La Juve stende l'Udinese e attende la gara dell'Inter

La Juventus vince con facilità con l'Udinese in casa. I bianconeri sbloccano il match al 9’ con Cristiano Ronaldo che raddoppia al 37 su invito di Higuain. La terza rete è firmata da Bonucci, poi in recupero il gol della bandiera dei friulani con Pussetto. Uomini di Sarri momentaneamente in testa ,in attesa della gara di domenica sera dell'Inter al Franchi con la Fiorentina.

Questa la classifica di Serie A dopo gli incontri del pomeriggio validi per la 16/a giornata. Juventus 39 punti; Inter 38; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Milan e Torino 21; Bologna ed Hellas Verona 19; Sassuolo e Fiorentina 16; Sampdoria, Lecce e Udinese 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9.

