La Juve punta Salah: nuovo colpo in vista?

Il prossimo colpo stellare della Juventus potrebbe essere Mohamed Salah. Almeno, è quanto ipotizza la stampa inglese: secondo il 'Guardian' e il 'Sun', i bianconeri sono al lavoro per riportare l'attaccante egiziano del Liverpool in Italia. E' l'ex Roma e Fiorentina, attuale capocannoniere di Premier League (insieme ad Aguero) con 17 reti il giocatore che, nei piani juventini, può sostituire Paulo Dybala in caso di cessione a fine anno. Un'operazione dal valore di 175 milioni di sterline, 200 milioni di euro, che potrebbe ricalcare il colpo-Ronaldo centrato la scorsa estate. E il possibile arrivo di Salah avrebbe anche già il 'via libera' dello stesso portoghese, come riferisce Sky Arabia.

