La Juve cade all'Olimpico, Inter a +2

Va alla Lazio il big match all'Olimpico con la Juventus, anticipo del sabato sera della 15esima giornata di Serie A. I biancocelesti vincono 3-1 in rimonta, e mandano l'Inter capolista a più 2 sui bianconeri. Apre le marcature Ronaldo poi i tre gol dei laziali che approfittano di una Juve in dieci per l'espulsione, dopo il Var, di Juan Cuadrado. Nelle gare del pomeriggio, un'altra vittoria per l'Atalanta che batte il Verona 3-2. Pareggio 1-1 fra Udinese e Napoli. Oggi si completa il turno: fra le partite del pomeriggio, Sampdoria-Parma e Torino-Fiorentina. Il Milan impegnato nel posticipo sul campo del Bologna.