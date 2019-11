La Juve batte il Milan e riconquista la vetta della classifica

La Juventus si aggiudica il big match contro un caparbio Milan e risponde alla vittoria dell'Inter sul Verona. I bianconeri si impongono 1-0 sui rossoneri all'Allianz Stadium nel posticipo serale della dodicesima giornata di serie A. Decisiva la rete al 77' di Paulo Dybala, entrato ad inizio ripresa per Cristiano Ronaldo. Il successo permette alla squadra di Sarri di salire a 32 punti e riportarsi a +1 sui nerazzurri. Secondo ko consecutivo per il Milan, fermo a quota 13. Lanciatissime in terza posizione in classifica a 24 punti Lazio e Cagliari, entrambe reduci da una vittoria, rispettivamente contro Lecce e Fiorentina. Scivola invece la Roma che cade al Tardini, sconfitta per 2-0 dal Parma padrone di casa.

