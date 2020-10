La Fiorentina torna a vincere, Udinese battuta 3-2

Torna alla vittoria la Fiorentina dopo un digiuno che durava dalla prima giornata di campionato. I viola si sono imposti per 3-2 sull'Udinese trascinati da un super Castrovilli autore di una doppietta e dell'assist per la rete di Milenkovic. Di Okaka i gol dei friulani. "La squadra ha tenuto bene il campo oggi in una partita tesa, ora dobbiamo continuare a lavorare perché sono convinto che i punti arriveranno. Anche oggi siamo partiti bene, poi sul 2-0 dopo aver preso gol è subentrata un po' di tensione. Ma i ragazzi sono stati bravi perché non era facile", ha spiegato il tecnico dei toscani Iachini a Sky sport.

