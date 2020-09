La Fiorentina doma il Toro grazie a una rete di Castrovilli

Via al campionato di calcio: la Fiorentina ha superato 1-0 il Torino allo stadio Artemio 'Franchi' nella gara valida per la prima giornata di Serie A. A segno Castrovilli su assist di Chiesa al 33'. "Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e stare nel lato sinistro della classifica". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto all'esordio "Credo che la squadra sia più forte, non c'è bisogno di un centravanti, sono in cinque che possono segnare - ha proseguito - La squadra è forte, mancavano Pezzella e Amrabat, che sono bravissimi. Sirigu ha fatto una grandissima partita, il risultato poteva essere più ampio di 1-0. Mi sono piaciuti Dunca, Biraghi e Milenkovic. La conferma di Iachini? Ha la mia fiducia, quando uno fa bene bisogna riconoscere il lavoro che ha fatto. Poi quest'anno deve fare meglio", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata