L'Udinese esonera Tudor, in panchina Gotti

E' ufficiale: con una nota sul proprio sito internet, l'Udinese comunica "di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko. La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti. Il tecnico croato paga a caro prezzo le ultime due pesanti sconfitta contro l'Atalanta (7-1) e contro la Roma in casa (0-4). Tudor è il quarto allenatore ad essere esonerato in questa prima parte di campionato: in precedenza il Milan ha sostituito Marco Giampaolo con Stefano Pioli, la Sampdoria si è affidata a Claudio Ranieri al posto di Eusebio Di Francesco e il Genoa ha ingaggiato Thiago Motta per l'esonerato Aurelio Andreazzoli.

