L'Udinese esonera Davide Nicola. Potrebbe tornare Tudor

Salta la decima panchina in serie A. La squadra friulana, in piena crisi, è al sedicesimo posto alla pari con l'Empoli e un punto sul Bologna

L'Udinese comunica in una nota "di aver sollevato dall'incarico mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro". A breve il club comunicherà "le decisioni in merito alla guida tecnica della prima squadra". Probabile il ritorno di Igor Tudor che, l'anno scorso rilevò la squadra dopo la cacciata di Oddo e riuscì a portarla in salvo.

Dopo la sconfitta (2-4) di Napoli e con una difficilissima partita da recuperare fuori casa con la Lazio, l'Udinese è al 16esimo posto in classifica con 25 punti alla pari con l'Empoli e con una lunghezza di vantaggio sullo scatenato Bologna di Mihajlovic che ha vinto a Torino (3-2).

Con l'esonero di Nicola diventano dieci i cambi di panchina in Serie A. Prima del tecnico friulano hanno cambiato allenatore il Bologna passando da Inzaghi a Mihajlovic, il Chievo con Ventura al posto di D'Anna e poi Di Carlo per l'ex ct, l'Empoli con Iachini al posto di Andreazzoli richiamato poi in panchina pochi giorni fa, il Frosinone con Baroni al posto di Longo, il Genoa con Juric per Ballardini e poi Prandelli per il tecnico croato, infine la Roma con Ranieri che ha preso il posto di Di Francesco

