L'Italia cala il poker contro l'Estonia: 4-0 a Firenze

Italia arrembante e travolgente nell'amichevole di Firenze vinta 4-0 contro una modesta Estonia. Negli azzurri a segno Grifo, autore di una doppietta, Bernardeschi e Orsolini. In panchina a guidare la squadra, coadiuvato da Gianluca Vialli, c'era Chicco Evani, chiamato a sostituire Roberto Mancini a causa della positività del commissario tecnico al Covid. La squadra, del tutto sperimentale scesa in campo al Franchi, ha visto l'esordio con la maglia azzurra di cinque debuttanti: ora la Nazionale ha già la testa al doppio decisivo appuntamento di Nations League contro Polonia e Bosnia in programma domenica e mercoledì prossimi.

