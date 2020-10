L'Inter rallenta ancora, 2-2 a San Siro contro il Parma

Nuova frenata dell'Inter in campionato. I nerazzurri in uno degli anticipi del sabato non sono andati oltre il 2-2 interno contro il Parma scontando anche la pesante assenza di Lukaku. Dopo un primo tempo a reti bianche con inutile assalto della squadra di Conte, a inizio ripresa si scatena Gervinho. L'ivoriano mette a segno una doppietta in 15 minuti facendo tremare la Beneamata. Brozovic al 62' e poi nel finale Perisic ristabiliscono la parità e proprio poco prima del fischio finale è Vidal a sfiorare il gol vittoria.

