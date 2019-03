L'Atletico pensa a un reclamo contro l'esultanza di Ronaldo

L'Atletico Madrid sta valutando la possibilità di un reclamo ufficiale alla Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo e della sua esultanza in occasione della gara di Champions League, a Torino contro la Juventus. Secondo Mundo Deportivo, l'esultanza smodata di CR7 avrebbe irritato i vertici dell'Atletico Madrid perché a differenza di Diego Simeone all'andata, rivolta direttamente ai tifosi colchoneros. Inoltre Ronaldo non avrebbe chiesto scusa, come fatto dal Cholo nel dopo partita. Sempre secondo la stampa spagnola, l'attaccante della Juve rischia una multa (come nel caso di Simeone, punito con una ammenda di 20mila euro) ma non si esclude una squalifica da una a tre giornate se quello di Ronaldo dovesse essere considerato un gesto di incitamento alla violenza.

