L'Atalanta espugna il Franchi: 2-1 alla Fiorentina

Colpo esterno dell'Atalanta, che supera 2-1 in rimonta la Fiorentina nella gara valida per la 23/a giornata di Serie A e stacca la Roma, ferma al quinto posto, salendo a 42 punti in classifica, a +3 sui giallorossi. Chiesa al 32' del primo tempo illude i viola, che nella ripresa subiscono la rimonta degli orobici confezionata da Zapata, a segno al 4', e Malinovsky, autore del gol vittoria - a neanche dieci minuti dal suo ingresso in campo - al 27'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata