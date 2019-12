L'Atalanta cambia maglia per Natale

Verde speranza è il colore scelto da Joma per la maglia natalizia dell'Atalanta con cui la Dea scenderà in campo domenica 22 dicembre nel match della 17a giornata di Serie A contro il Milan. Sulla divisa, che gli uomini di Gasperini vestiranno per l'ultima uscita del 2019 al Gewiss Stadium di Bergamo, il profilo della città con un albero al centro e il logo della squadra ripensato per l'occasione in versione minimal con una Dea rappresentata nell'atto di correre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata