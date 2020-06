L'annuncio della Juventus: "Chiellini e Buffon rinnovano fino al 2021"

I veterani bianconeri "per un altro anno" insieme alla Vecchia Signora

(LaPresse) - Giornata di rinnovi in casa Juventus. Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno rinnovato il loro contratto "per un altro anno" fino al 30 giugno 2021. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito ufficiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata