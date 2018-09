Juve, il cammino Champions inizia a Valencia. I convocati: out Barzagli

La Juventus è pronta per l'esordio in Champions con un Cristiano Ronaldo in più e vuole iniziare al meglio il cammino. Si gioca al Mestalla di Valencia alle ore 21. Tutti convocati, eccetto gli infortunati Barzagli e De Sciglio, oltre a Spinazzola che è fuori lista.

Questo l'elenco completo: Pinsoglio, Perin, Szczesny; Alex Sandro, Benatia, Bonucci, Cancelo, Chiellini, Rugani; Bentancur, Emre Can, Khedira, Matuidi, Pjanic; Bernardeschi, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Kean, Mandzukic, Ronaldo.



