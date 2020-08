Juventus: Sarri l'esonero è cosa fatta, in tre per la sua panchina

Manca solo l'ufficialità per l'addio del tecnico toscano dopo solo un anno di permanenza in bianconero

La Juventus, a quanto si apprende, sarebbe in procinto di interrompere il rapporto di lavoro con Maurizio Sarri. La decisione potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore anche se al momento dalla società non trapelano conferme. Per la sua sostituzione circolano i nomi di Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi e Zinedine Zidane.

