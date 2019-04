Juventus: "Ronaldo "Resto qui al 1000%, sono felice per lo scudetto"

"Al 1000 per cento resto". Così Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ai microfoni di DAZN fuga i dubbi sul suo futuro dopo l'eliminazione in Champions League. "Sono molto contento di aver vinto qui in Italia ed essere il primo nella storia ad aver vinto Serie A, Premier League e la Liga", ha aggiunto. "Sono contento, perchè era il primo anno. Abbiamo vinto lo Scudetto e la Supercoppa. In Champions non è andata bene, ma il prossimo anno andrà meglio. Sono molto felice", ha concluso CR7.



