Juventus, ottimismo CR7: modesta lesione ai flessori. Obiettivo Ajax

di Alberto Zanello

Dopo la paura, inizia il conto alla rovescia. Con la testa che va subito alla Champions, all'Ajax, a quel pensiero stupendo che alla Continassa assume le forme e le sembianze di una coppa dalle grandi orecchie. La data da segnare con il circoletto rosso è quella del 10 aprile, giorno della gara d'andata dei quarti di finale ad Amsterdam. Quella che Cristiano Ronaldo ha messo da subito nel mirino dopo lo stop con la nazionale portoghese durante il match con la Serbia che ha fatto tremare l'universo bianconero.

Lo stesso CR7 aveva voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni nell'immediato post partita ("conosco bene il mio corpo, non sono preoccupato, dovrei tornare tra una settimana o due") ma a far fede nel day after è l'atteso comunicato diramato dalla Juventus nel primo pomeriggio, in cui si parla di "lesione ai flessori della coscia destra di apparente modesta entità". Dietro queste ultime due parole si celano le speranze di Massimiliano Allegri di recuperare il proprio fuoriclasse per la partita in Olanda, fermo restando che Ronaldo - per quello che è e rimane un infortunio muscolare - dovrebbe star fuori per i prossimi tre impegni in campionato (contro Empoli, Cagliari e Milan) che attendono Chiellini e compagni al rientro della sosta delle nazionali. Anche se il campione di Madeira storicamente è abituato a recuperi da record, per quelle poche volte che si è dovuto fermare in carriera, considerando che l'ultimo stop - sempre in nazionale - risaliva all'Europeo 2016 che ha poi visto trionfare proprio i lusitani. Se ne saprà di più, quasi sicuramente, nei prossimi giorni, di certo dopo i "nuovi accertamenti" a cui l'attaccante, visitato nel suo paese, verrà "sottoposto per definire la ripresa dell'attività agonistica" una volta tornato in Italia.

Nel frattempo Ronaldo, atteso nelle prossime ore a Torino, si è goduto ancora qualche momento di tranquillità. Coccolato dalla sua Lisbona, in compagnia di Georgina - che dal Portogallo rilanciano possa essere incinta per quello che sarebbe il quinto figlio di CR7 - tra foto, sorrisi e relax. Alla fine, il più tranquillo di tutti sembra essere proprio lui. Forse perché consapevole che tra due settimane ad Amsterdam sarà pronto a trascinare ancora una volta la Juve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata