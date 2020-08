Juventus, padre Higuain: Falso che a Torino non lo vogliono più

"E' quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River. Che alla Juve non lo vogliano più è falso. Tutto inventato". Lo dice Jorge Higuain, padre dell'attaccante bianconero Gonzalo, ai microfoni di 'Planeta947'. "Non rescinderà il contratto per legarsi a un altro club", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata