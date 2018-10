Juventus Fc: Exor ha depositato la lista dei candidati per il rinnovo del cda

L'azionista Exor S.p.A. ha depositato la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Lo comunica su Twitter Juventus Football Club con riferimento alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti, prevista per il giorno 25 ottobre prossimo.

With reference to the forthcoming Shareholders’ Ordinary Meeting, which will be held on 25 October 2018, Juventus hereby reports that the shareholder EXOR S.p.A. has filed its list of candidates for the renewal of the Board of Directors.

➡️ https://t.co/1ahtX71lOu