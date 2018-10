Juventus, Emre Can si ferma per un nodulo tiroideo

Emre Can rischia un intervento chirurgico. Alla Juventus si ferma anche il tedesco: il problema è alla tiroide. "Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico", si legge nel comunicato ufficiale della società bianconera.

