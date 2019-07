Juventus, conclusa la cessione di Kean all'Everton: mercoledì le visite mediche

Moise Kean lascia l'Italia e la Juventus. Il baby attaccante bianconero, esploso nell'ultima stagione, andrà a giocare in Premier League con la maglia dell'Everton. Le due società, stando a quanto riporta il 'The Guardian', hanno trovato l'accordo sulla base di 32 milioni di euro che potrebbero arrivare fino a 40 con i bonus. Per il centravanti 19enne è pronto un contratto da 3 milioni a stagione. Kean, che era in scadenza di contratto nel giugno 2020, è atteso domani in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra.



