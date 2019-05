Juventus, Allegri non confermato per la prossima stagione

Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. Lo annuncia il club bianconero in una nota sul proprio sito ufficiale. L'allenatore lascia dopo 5 anni e altrettanti scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe e 2 finali di Champions perse. Il tecnico e il presidente Andrea Agnelli parleranno domani in una conferenza stampa congiunta alle 14.

