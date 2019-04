Juve via dalla Champions, la stampa europea celebra l'Ajax: "De Ligt manda fuori Ronaldo"

Dalla stampa europea applausi e elogi per l'Ajax, capace di centrare un'altra impresa in Champions League eliminando la Juventus. La grande prestazione della squadra di Ten Hag viene celebrata dalle prime pagine dei giornali sportivi. A partire ovviamente da quelli olandesi. 'In semifinale!', titola 'Sportwereld' mettendo in copertina l'esultanza di De Ligt e compagni. 'Un Ajax sensazionale', lo descrive il 'De Telegraaf'.

In Spagna si mette in evidenza anche la delusione dei bianconeri. 'As' mette in prima pagina un'immagine della disperazione di Ronaldo: 'L'Ajax elimina Cristiano', mentre 'Marca' parla di 'altra impresa dell'Ajax' scegliendo una foto di CR7 seduto malinconicamente sul campo. 'Un gran gol di De Ligt elimina CR7', titola 'Mundo Deportivo' in riferimento alla rete decisiva del giovane capitano dei Lancieri.

I media britannici ovviamente regalano maggior spazio all'eliminazione del Manchester United per mano del Barcellona, ma l'impresa degli olandesi non passa certo inosservata: 'Il giovane capitano De Ligt guida la squadra, Juventus e Ronaldo sono fuori', scrive il 'Guardian'. Elogi anche dalla Francia, con 'L'Equipe che incorona L'Ajax 'grande d'Europa' e dal Portogallo terra di origine di Ronaldo: 'I nipotini di Cruyff, dopo aver eliminato il Real a Madrid l'Ajax asfalta anche la Juventus', è l'apertura di 'A Bola' che ovviamente mette ben in evidenza la delusione di CR7 per l'eliminazione. 'O Jogo' sottolinea come il 'solo Ronaldo non sia bastato' stavolta ai bianconeri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata