Juve verso il Barcellona: attesa per tampone Ronaldo, difesa in emergenza

di Antonio Martelli

Domani l'attesissima sfida di Champions League contro il Barcellona per la Juventus. Prosegue all'insegna del 'segno X' il cammino dei bianconeri di Andrea Pirlo in campionato, dove l'unica vittoria 'sul campo' resta quella della prima giornata contro la Sampdoria datata ormai il 20 settembre. Dopo cinque giornate, la Juventus è -3 dalla vetta della classifica. Era dalla stagione 2015/16 che i bianconeri non partivano così male, in panchina c'era Max Allegri che alla fine riuscì comunque a conquistare lo Scudetto. Contro il Verona, la squadra di Pirlo ha denotato le stesse difficoltà emerse contro il Crotone e a Roma: vale a dire una intensità a centrocampo ridotta, scarsa efficacia nel recupero palla e poco equilibrio nei ripiegamenti difensivi. Parziali attenuanti per il tecnico bianconero le assenze di giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt e Alex Sandro, non proprio pizza e fichi.

"Non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire", ha detto Pirlo dopo la partita contro il Verona. "Siamo ancora in fase di costruzione, certo dispiace lasciare punti per strada però siamo sulla strada giusta. Stiamo costruendo un progetto a lunga durata, è solamente la quinta partita che facciamo insieme. Per il nostro prosieguo vedo solo cose positive", ha aggiunto il tecnico bianconero. "È un percorso nuovo, pieno di ostacoli e abbiamo solo tempo per guardare avanti. Crederci e crescere. Tutti insieme", ha scritto sui social Leonardo Bonucci. In effetti qualche luce si è intravista anche contro l'Hellas, l'impatto di Dejan Kulusevski nel secondo tempo e la prova tutto sommato positiva di Paulo Dybala. Due punti fermi da cui ripartire per Pirlo in vista del big match contro il Barcellona, dove ancora non è certa la presenza di Ronaldo. L'asso portoghese è in attesa dell'esito del tampone che potrebbe renderlo disponibile per mercoledì, anche se le sue condizioni sarebbero poi tutte da valutare.

Contro Leo Messi e compagni, però, la presenza o meno di CR7 non è l'unico grattacapo per l'allenatore bianconero. L'emergenza vera rischia di esserci in difesa, dove dopo capitano Chiellini ieri si è fermato anche Bonucci. Per fortuna per il centrale viterbese gli esami cui è stato sottoposto non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto mercoledì potrebbe essere disponibile stringendo i denti. Pirlo spera anche in un recupero in extremis di Chiellini, mentre per De Ligt bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ad oggi gli unici difensori in condizione sono Demiral e Danilo, che potrebbero partire titolari con al fianco Cuadrado e uno tra Frabotta e McKennie costringendo così Pirlo a ritornare alla difesa a quattro. Nelle prossime ore il responso a tutti i dubbi.

