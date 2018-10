Juve, ufficiale l'addio di Marotta: liquidazione da quasi 362.000 euro

Dopo otto anni peini di successi, le strade della Juve e dell’ormai ex direttore generale, Beppe Marotta, si separano. A farlo presente è il club bianconero sul proprio sito ufficiale. Per l'ex d.g. una liquidazione lorda complessiva di 361.775 euro, da sommarsi ai bonus fin qui maturati. Rescisso il contratto anche di Aldo Mazzia, a cui è stata riconosciuta "l'indennità sostitutiva di preavviso per l'importo lordo di 278.000 euro, nonché l'ulteriore importo lordo complessivo di 309.000 euro a titolo transattivo e di incentivo all'esodo".

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale (i) con il signor Giuseppe Marotta con il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775 - è scritto nel comunicato -, nonché dell’ulteriore importo lordo complessivo di € 361.775 a titolo transattivo e di incentivo all’esodo e (ii) con il signor Aldo Mazzia, riconoscendo allo stesso l’indennità sostitutiva di preavviso per l’importo lordo di € 278.000, nonché l’ulteriore importo lordo complessivo di € 309.000 a titolo transattivo e di incentivo all’esodo”.

Nel futuro di Marotta potrebbe ora esserci l'Inter del neo presidente Steven Zhang, sempre più in risalita dopo la convincente vittoria all'Olimpico contro la Lazio.

