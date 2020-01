Juve, senti Dybala: "Sogno di esultare con Pogba"

Paulo Dybala 'chiama' Paul Pogba. L'attaccante argentino ha espresso il desiderio di poter giocare di nuovo con il francese. "Ho un buon rapporto con Paul", ha spiegato la Joya alla piattaforma 'Otro'. "Quando giocava alla Juve cercavamo sempre nuovi modi per festeggiare i gol. Ne abbiamo segnati molti, quindi le esultanze cambiavano spesso. Spero un giorno di poter ricominciare a festeggiare i gol con lui...". Dybala ha poi parlato della Juventus: "Arrivare in un club come questo è sempre un sogno. È un sogno poter rappresentare questi colori. Così come il vincere tutti questi titoli". "Sogno anche - ha aggiunto l'argentino - di vincere qualcosa di importante anche a livello personale in questo club".

