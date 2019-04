Juve sconfitta in Champions, Ronaldo: "Non faccio miracoli"

È molto triste per , ma non sente sulle sue spalle il peso della sconfitta. "Mamma, io non faccio miracoli", queste le parole che Cristiano Ronaldo avrebbe detto alla madre Dolores Aveiro, parlando con lei al telefono dopo la sconfitta contro l'Ajax. È stata la stessa donna a rivelarlo parlando con la stampa portoghese a margine del torneo Torneio Marítimo Centenário, dove ha brillato fra gli altri proprio il nipote Cristianinho.

Dolores Aveiro ha poi confessato che il figlio "era triste", perché "ovviamente voleva andare in finale di Champions League" aggiungendo però che la Juve è "stata sfortunata" ma "chi ha vinto (l'Ajax, ndr) ha meritato la vittoria". Infine la mamma di Ronaldo, guardando al futuro in chiave Champions ha detto: "Sarà per la prossima".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata